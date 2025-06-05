Более 800 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Балашихи

В Балашихе прошло пленарное заседание Общественной палаты, которое состоялось в здании городской администрации. В мероприятии приняли участие глава городского округа Сергей Юров, заместитель председателя совета депутатов Александр Евсюткин, председатель Общественной палаты Елена Жарова, а также ее члены и активные волонтеры.

Сергей Юров выразил благодарность волонтерам за их неоценимый вклад. «Ваша работа невероятно важна. Бойцы в зоне СВО высоко ценят вашу поддержку — продукты, маскировочные сети, письма от школьников. Вы лично доставляете гуманитарную помощь, и это помогает военнослужащим чувствовать нашу заботу. Волонтеры — это неоценимая поддержка для всех нас», — подчеркнул он.

На встрече обсудили экологические вопросы округа и подвели итоги деятельности Общественной палаты Балашихи и регионального центра «Волонтеры Подмосковья». Группа «Сетевые пчелки Балашихи» изготовила 3400 маскировочных сетей, которые оперативно доставляются в зону СВО.

«Мы отправили 816 тонн гуманитарной помощи, активно участвуем в патриотических акциях и инициируем гуманитарные проекты. Также мы круглосуточно поддерживаем семьи бойцов СВО совместно с Ассоциацией участников СВО, Фондом защитников Отечества и Комитетом семей воинов Отечества», — сказала Елена Жарова.

Директор «Мособлэкомониторинга» Константин Малащук высоко оценил работу Общественной палаты и поблагодарил волонтеров за активное сотрудничество. Около 30 участников заседания, включая членов палаты и волонтеров, получили награды за свой вклад.