Более 800 кг гумпомощи отправили из Красногорска переселенцам из Курской области

Новую партию гуманитарной помощи подготовили волонтеры в Красногорске. Они собрали десятки коробок с необходимыми вещами для переселенцев из Курской области, проживающих в пунктах временного размещения.

В посылку вошли одежда, продукты и игрушки. Ее уже отправили адресатам.

«Совместно с фондом „Забота“ собрали гуманитарную помощь с неравнодушными жителями Красногорска, Истры. Очень нам помогает „Активное долголетие“, наше мудрое поколение. Передают конфеты, вещи. Это все очень ценно, очень необходимо сейчас. Потому что люди находятся в пунктах временного размещения. Очень нуждаются в одежде, бытовой химии, средствах личной гигиены и конфетах», — прокомментировал муниципальный депутат Артур Бадретдинов.

Гуманитарную помощь волонтеры отправляют ежемесячно. Поддержку в работе оказывает Центр помощи СВО «Забота» и лично депутат Госдумы Сергей Колунов.

«На протяжении двух лет у нас в Красногорске продолжает работать Центр помощи СВО „Забота“. Мы собираем гуманитарную помощь, шьем одежду для наших бойцов, плетем маскировочные сети. В эту работу вовлечены все: Общественная палата округа, и местные депутаты, наша „Молодая гвардия“, волонтеры», — добавил член Общественной палаты Красногорска Александр Валуев.