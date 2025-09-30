Свет отключили в трех населенных пунктах Волгоградской области после атаки БПЛА

После атаки БПЛА в Светлоярском районе Волгоградской области отключили свет в трех населенных пунктах. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации области.

По его словам, средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку БПЛА. После ЧП на границе Волгограда произошли два крупных возгорания травы, их оперативно потушили.

«В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет», — написал он.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении масштабной атаки беспилотников в регионе. Он отметил, что дроны уничтожили в пяти районах — Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском.