Более 70 коробок с гуманитарной помощью отправили из Волоколамска в зону СВО

Представители администрации Волоколамского муниципального округа, волонтеры и активисты «Молодой гвардии» передали в распределительный пункт в Одинцове свыше 70 коробок с гуманитарным грузом. Бойцы, находящиеся на фронте, получат продукты питания, лекарства, средства личной гигиены и другое необходимое.

Часть помощи удалось собрать во время благотворительного концерта, который состоялся в прошлую пятницу в Центре культуры и творчества «Родники». В коробки с гуманитарным грузом положили и подарки, сделанные руками юных жителей округа, а также письма и открытки с теплыми словами поддержки.

Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова поблагодарила всех участников благотворительных сборов.

«Ваша отзывчивость, внимание, поддержка и забота бесценны», — отметила руководитель муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.