Более 70 килограммов парафина для окопных свечей передали волонтерам в Люберцах

Депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Вячеслав Калинин передал волонтерам Благотворительного фонда «Домашний очаг» свыше 70 килограммов парафина. Из него добровольцы изготовят окопные свечи для бойцов специальной военной операции.

По словам народного избранника, парафин — это не просто вещество, а сотни часов тепла для защитников, находящихся на передовой.

«Впереди осень и зима, а это значит, что каждая окопная свеча, которую сделают из этого парафина, станет для солдата не просто источником света», — добавил Вячеслав Калинин.

Во время встречи депутат и волонтеры обсудили вопросы оказания помощи военнослужащим.

Руководитель Благотворительного фонда «Домашний очаг» Марина Исаева отметила, что окопные свечи, изготовленные волонтерами, согреют руки защитников, помогут разогреть еду и привнесут частичку домашнего уюта. Она добавила, что в прошлом году добровольцы сделали 24 тысячи этих источников тепла и света. Марина Исаева также поблагодарила Вячеслава Калинина за участие и постоянную поддержку.

Сотрудники благотворительного фонда напоминают, что помочь бойцам, выполняющим боевые задачи на фронте, может каждый желающий. В организации принимают парафин, материалы, продукты питания и теплые вещи.