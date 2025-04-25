Более 7 тысяч человек приняли участие в «Диктанте Победы» в Подольске

В акции приняли участие более семи тысяч жителей городского округа, в том числе юнармейцы, кадеты, ветераны и военнослужащие. Школьники проверили свои знания о Великой Отечественной войне на базе почти 30 общеобразовательных учреждений Подольска.

Участниками «Диктанта Победы» стали также глава муниципалитета Григорий Артамонов и председатель совета депутатов округа Алексей Никулин.

В этом году некоторые вопросы тестирования были посвящены специальной военной операции, напоминая о важности событий, которые происходят сегодня и о неразрывной связи времен, отметил Григорий Артамонов. Он подчеркнул, что девиз «Знать, чтобы помнить» сейчас актуален как никогда.

«Тест позволил каждому из нас глубже понять и почувствовать значимость тех событий, которые определили нашу судьбу как народа и страны. Мы вновь ощутили себя частью великой истории», — сказал глава Подольска. Он поблагодарил всех участников «Диктанта Победы».