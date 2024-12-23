Более 7 тонн гуманитарной помощи отправили из Подольска в зону СВО

В акции приняли участие все желающие. Необходимые вещи и средства личной гигиены принесли неравнодушные жители, ученики, сотрудники школ и спортивных учреждений, предприниматели и крупные трудовые коллективы.

«Подольчане снова показали, что они — надежный тыл для наших бойцов — сплоченные и отзывчивые. В рамках благотворительной акции #ПодольскПомогает жители собрали почти семь с половиной тонн гуманитарной помощи для военнослужащих. Важно, чтобы наши ребята чувствовали поддержку. Спасибо каждому, кто внес свой вклад!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Участники акции отправили военнослужащим средства личной гигиены, одежду, строительные инструменты, газовые баллоны и технику. Часть груза собрали по заявкам бойцов СВО и их семей.