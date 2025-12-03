Путин: более 630 тысяч человек после начала СВО стали помогать военнослужащим

После начала специальной военной операции 630 тысяч волонтеров включились в работу, чтобы помогать участникам СВО и их семьям. Об этом заявил президент Владимир Путин , выступая на международном форуме гражданского участия «Мы вместе».

«И что особенно важно — вы включаете в эту работу самих участников СВО. И это замечательно! Их жизнь — это замечательный пример для всей страны», — обратился глава государства к волонтерам.

По его словам, особенно важно это для молодежи, у которой есть возможность увидеть своими глазами «настоящих, не сказочных» героев.

Ранее российский лидер призывал не считать помощь участникам спецоперации временным явлением. Он подчеркнул, что это дань со стороны государства людям, которые встали на его защиту.