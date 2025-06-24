Более 600 книг отправили на Донбасс из Балашихи

В библиотеке имени Федора Тютчева в Балашихе прошла акция, инициированная председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным. Учреждение передало на Донбасс свыше 600 книг.

Цель акции — поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и пополнение библиотечных фондов образовательных учреждений Следственного комитета на новых территориях. В мероприятии участвовали следователи, волонтеры, горожане, представители библиотеки и начальник управления культуры Балашихи Светлана Шарцева.

«Это важный шаг в патриотическом воспитании молодежи. Собранные книги отправятся в библиотеки кадетских корпусов и учебных заведений, в том числе Луганской Народной Республики. Мы признательны всем, кто поддержал инициативу», — подчеркнул руководитель отдела пропагандистской работы Следственного комитета Российской Федерации Игорь Федотов.

Ключевую роль сыграл Союз писателей России. Заместитель секретаря Союза и главный редактор журнала «Балашиха: Голоса сердец» Нина Попова, отметила, что сбор книг объединил жителей округа. Горожане передали классические произведения, советские издания, редкие книги для детей и семейного чтения. Союз дополнил коллекцию современной литературой — произведениями лауреатов премий и победителей конкурсов, тщательно подобранными для культурной и духовной поддержки.

Отметим, что такие инициативы укрепляют связь между регионами, поддерживают военных и кадет, способствуют сохранению культурного наследия и воспитанию молодежи в духе патриотизма.