Более 60 килограммов гумпомощи для бойцов СВО собрали в Дубне с начала февраля

С 5 по 12 февраля 2025 года в Дубне прошла акция «Доброе дело — нашим Защитникам», в рамках которой жители города активно собирали помощь для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. В пяти специально организованных пунктах сбора горожане приносили продукты питания, средства личной гигиены, теплую одежду, письма с поддержкой и другие необходимые вещи.

Общий вес собранных товаров превысил 60 килограммов, и вся помощь уже отправлена в Одинцово для дальнейшей передачи нашим бойцам. Глава Дубны Максим Тихомиров выразил благодарность всем участникам акции.

«Ваша поддержка — это знак признательности и веры в наших защитников», — отметил глава округа.

Напомним, проект «Доброе дело» был запущен в Московской области в апреле 2022 года после инициативы учащихся гимназии имени Примакова, направленной на помощь жителям Донбасса. Идея была поддержана губернатором Московской области Андреем Воробьевым, и к ней присоединились учебные заведения региона. В результате были созданы пункты сбора в различных городах, куда неравнодушные граждане могли приносить необходимые вещи.