Более 60 человек написали «Диктант Победы» в аэропорту Шереметьево в Химках

Городской округ Химки присоединился к Международной исторической акции «Диктант Победы». Для этого в муниципалитете подготовили 40 площадок, включая аэропорт Шереметьево. Тестирование там прошли более 60 человек.

Всего «Диктант Победы», посвященный событиям Великой Отечественной войны, 25 апреля написали свыше 4600 жителей Химок. Мероприятие объединило ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей, активистов «Единой России» и «Молодой Гвардии», трудовые коллективы крупнейших предприятий и образовательных учреждений округа.

Одним из мест, где провели «Диктант Победы», стал Международный аэропорт Шереметьево. В пассажирском зале Терминала «В» за порядком следили партийцы и молодогвардейцы. Они помогали участникам зарегистрироваться для прохождения тестирования. Написать диктант смогли пассажиры, гости и сотрудники аэропорта, члены летных экипажей, студенты и курсанты учебных заведений Москвы, а также волонтеры. Всего в Шереметьево тест написали свыше 60 человек.

«Шереметьево — это „визитная карточка“ и крупнейший аэропорт России, поэтому для нас очень важно создавать для пассажиров и гостей атмосферу сопричастности победам и достижениям Родины, бережно хранить и передавать будущим поколениям историческую память о жертвенном подвиге русского народа во имя жизни на земле», — подчеркнула директор по связям с общественностью АО «Международный аэропорт Шереметьево» Анна Захаренкова.

К акции присоединился и депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

«В Химках партия „Единая Россия“ проводит большую патриотическую работу в рамках программы „Успех V единстве поколений“, которая направлена на сохранение исторической памяти и воспитание духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения. „Диктант Победы“ проходит уже в седьмой раз и привлекает множество жителей, которые хотят проверить свои знания и узнать больше об истории страны», — отметил он.

Общественница и волонтер Татьяна Смирнова также написала «Диктант Победы». Она организовала клуб садоводов «Любимый сад», участники которого с началом специальной военной операции стали помогать защитникам на фронте. Они шьют одежду, пекут пироги, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухие души, собирают гуманитарный груз.

«Сегодня я впервые пишу „Диктант Победы“, надеюсь, моих знаний хватит, чтобы ответить на вопросы. Считаю, эта акция особенно необходима для молодого поколения. Ведь они, к счастью, не застали ту войну, но должны знать историю», — поделилась Татьяна Смирнова.

Во время акции в зоне вылета установили почтовый ящик, куда все желающие смогли положить письма с теплыми пожеланиями для бойцов специальной военной операции.