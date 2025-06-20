Более 55 литров крови сдали доноры в Люберцах для госпиталя имени Вишневского

Во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах прошла восьмая по счету акция по сбору крови для бойцов специальной операции, проходящих лечение в госпитале имени Александра Вишневского. Порядка 130 человек пожертвовали нуждающимся свыше 55 литров крови.

Акцию организовал Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени Александра Вишневского Министерства обороны Российской Федерации совместно с администрацией городского округа Люберцы.

Перед тем, как взять биологический материал, у доноров измеряли уровень гемоглобина и артериальное давление. Помимо этого, собирали анамнез каждого участника акции. Тех, кто не имел противопоказаний, допустили к сдаче крови.

Организаторы благодарят неравнодушных жителей Люберец, которые поучаствовали в акции.