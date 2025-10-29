Более 500 тонн гумпомощи собрали в 2025 году волонтеры Павловского Посада

Движение «Волонтеры Подмосковья» в городе объединяет 80 активных добровольцев. Они проводят благотворительные акции, участвуют в социальных проектах и организации мероприятий, помогают участникам спецоперации и делают множество других добрых дел.

История движения началась в 2020 году во время пандемии. С тех пор ряды активистов значительно выросли: за пять лет выдано 150 волонтерских книжек, многие ребята продолжают помогать людям, уже поступив в колледжи и вузы.

Штаб-квартира волонтеров расположена в молодежном центре «Авангард», а координирует работу энтузиастов Юлия Булык. В 2025 году ребята собрали более 500 килограммов гуманитарной помощи для участников СВО — продукты питания и средства первой необходимости, а также изготовили более 200 блиндажных свечей.

Добровольцы реализуют несколько постоянных социальных проектов. Один из них — программа «На равных». Каждую среду волонтеры играют в настольные игры и устраивают тематические праздники для ребят из отделения социальной реабилитации, помогая им адаптироваться в обществе.

В рамках благотворительной акции «Новый год — время чудес» добровольцы, переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, поздравляют на дому около 40 детей с особенностями развития из организации «Лучики надежды», даря им подарки и праздничное настроение.

В городе также действует проект «IТмуровцы», где молодые помощники обучают пенсионеров работе с интернетом и мобильными приложениями. Волонтеры активно участвуют в организации фестивалей «7ЯФест», «Кухня без границ», «17 мгновений», эстафеты «Бег гармонии». Они помогают на городских субботниках, проводят акции для детей в парках и поддерживают спортивные мероприятия.

Накануне Дня добровольца активисты движения получили благодарность Московской областной думы от депутата Линары Самединовой, а также благодарственные письма от главы Павлово-Посадского городского округа.