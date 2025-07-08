Более 500 тонн гуманитарной помощи собрали в Химках с 2022 года

Активисты из Химок отправили военнослужащим свыше 500 тонн гуманитарных грузов с момента начала спецоперации. Посылки в округе собирают регулярно.

Отправляют только самое необходимое в условиях боевых действий: медикаменты, продукты долгого хранения, теплые вещи и средства личной гигиены. Гуманитарный груз также собирают для мирных жителей новых и приграничных регионов.

«Поддержка наших бойцов — это обязанность каждого, кто чувствует ответственность за страну», — подчеркнул председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Принять участие в сборе может каждый желающий. Помощь направляется не только военным, но и их семьям, а также жителям новых регионов России.

«Люди активно откликаются на призывы помочь. Эта поддержка действительно доходит до адресатов», — отметил Владислав Мирзонов.

Уточнить адреса пунктов сбора можно в Центре поддержки участников СВО и их семей по телефону: +7 (495) 793-09-88. Горячая линия работает с 09:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 в выходные дни.