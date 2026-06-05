В результате действий вооруженных формирований ВСУ в Курской области погибли 507 мирных жителей. Об этом ТАСС сообщил губернатор Александр Хинштейн на полях ПМЭФ.

«По последним данным, от действий врага в Курской области погибло 507 мирных жителей, из них 446 человек находились в реестре, который мы ведем с начала прошлого года — реестре жителей, утративших связь со своими близкими», — сказал глава региона.

Хинштейн добавил, что человеческие жизни, к сожалению, не вернуть. Он назвал гибель мирных людей самым печальным и трагичным следствием произошедших событий в Курской области.

До этого губернатор рассказал, что на Украине могут находиться еще 15 пропавших после вторжения ВСУ жителей Курской области.