Более 500 мальков рыб выпустили в пруды Наташинского парка в Люберцах
Финалисты программы «Герои Подмосковья» выпустили в пруды Наташинского парка Люберец более 500 мальков белого амура, толстолобика и карпа. К экологической акции присоединились местные жители.
Мероприятие состоялось 14 сентября в рамках рабочего визита финалистов программы «Герои Подмосковья» в Люберцы, где ветераны в течение дня знакомились с развитием муниципалитета и работой крупных учреждений в различных сферах.
«Зарыбить водоемы нас просили местные рыбаки. Также юные люберчане поблагодарили ветеранов СВО за их доблесть и вручили небольшие памятные подарки — рисунки и поделки», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Кроме того, на территории прудов были высажены кувшинки, а для юных жителей организованы экологические мастер-классы.
Напомним, что в начале сентября в ходе санитарной очистки Верхнего пруда в городе Дзержинский городского округа Люберцы было выпущено почти 200 мальков различных видов рыб и красноухих черепах.