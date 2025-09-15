Более 500 мальков рыб выпустили в пруды Наташинского парка в Люберцах

Финалисты программы «Герои Подмосковья» выпустили в пруды Наташинского парка Люберец более 500 мальков белого амура, толстолобика и карпа. К экологической акции присоединились местные жители.

Мероприятие состоялось 14 сентября в рамках рабочего визита финалистов программы «Герои Подмосковья» в Люберцы, где ветераны в течение дня знакомились с развитием муниципалитета и работой крупных учреждений в различных сферах.

«Зарыбить водоемы нас просили местные рыбаки. Также юные люберчане поблагодарили ветеранов СВО за их доблесть и вручили небольшие памятные подарки — рисунки и поделки», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.