Более 500 детей из белгородского приграничья отправят учиться в другие регионы

Министр Мелехин: почти 550 детей из приграничья вывезут учиться в другие регионы

Около 300 детей из Шебекино, Валуек и Борисовского района, а также 250 из Белгородского района отправят учиться в безопасные регионы России 5 сентября. С таким заявлением выступил министр образования Белгородской области Андрей Мелехин, сообщила пресс-служба правительства региона.

Он уточнил, что детей отправят в другие регионы России после обсуждения всех вопросов с их родителями. Школьников, проживающих в зоне до 20 километров от границы, в оперативном штабе региона предложили отправить на обучение в другие регионы РФ на одну или две четверти учебного года.

Министр образования Белгородской области добавил, что 109 детей из Белгородской области разместят на федеральной территории Сириус. Школьников из Краснояружского района примут учебные заведения Липецка и Тамбова.

Ранее в СК России сообщили, что солдаты ВСУ, атаковавшие Курскую область, намеревались похитить и отправить на Украину жителей приграничных районов региона.