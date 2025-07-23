Более 50 журналистов приехали к дворцу Чираган в Стамбуле

Более 50 журналистов из разных стран и изданий прибыли к дворцу Чираган в Стамбуле, где, предположительно, пройдет третий раунд российско-украинских переговоров. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В основном у объекта дежурят российские и турецкие репортеры, но есть и украинские. Дворец полностью оцепили, внутрь никого не пускают.

Российская делегация уже вылетела в Стамбул на переговоры. Ее по-прежнему возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, в центре внимания сторон окажутся вопросы обменов пленными, а также российский и украинский меморандумы по урегулированию конфликта. Сами делегации пока что не делали никаких официальных заявлений для прессы.