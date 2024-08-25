Более 50 срочников эвакуировали из зоны боев под Курском

Кадыров: бойцы полка «Ахмат-Чечня» вывезли из зоны боев под Курском 51 срочника

Фото: РИА «Новости»

Военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали из зоны боевых действий в Курской области более 50 солдат срочной службы. Об этом в Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Бойцы полка „Ахмат-Чечня“ МО РФ успешно эвакуировали из зоны боевых действий в населенном пункте Уланок 51 военнослужащего срочной службы», — сообщил Кадыров.

По его словам, чеченские бойцы под плотным огнем противника прорвались в Уланок и тремя рейсами на легковых автомобилях вывезли оттуда срочников. Среди них есть несколько солдат, которые ранее числились пропавшими без вести.

Накануне из окружения под Курском вывели 40 срочников. Шестеро спецназовцев отстреливались до последнего патрона, а потом отступили и увели с собой молодых солдат.

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