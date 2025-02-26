Более 5 тонн гумпомощи отправили из Подольска в зону СВО

В гумпомощь вошли гигиенические средства, специнструменты, лекарства, продукты и одежда. Собранные вещи передали в волонтерский центр. Далее сбор отправят на передовую.

Участник СВО, получивший посылку, передал добровольцам слова благодарности.

«Подольск рядом с защитниками! Мы не остановимся. Подольск рядом — сегодня, завтра, столько, сколько нужно! Помощь нашим воинам — не разовая акция, а ежедневная забота, в которой участвует весь округ. Присоединяйтесь к доброму делу!» — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Напомним, что волонтерский центр работает в Подольске ежедневно. Также оказать материальную помощь можно через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи».