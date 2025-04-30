Более 450 жителей Энгельса получили материальную поддержку после атак БПЛА

Более 450 жителей Энгельса получили материальную помощь на общую сумму свыше 42 миллионов рублей после атак вражеских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области.

В ближайшее время средства пообещали перечислить еще 66 пострадавшим, и на этом работа не закончится. Предполагается, что на выплату материальной помощи из регионального бюджета потребуется еще около 200 миллионов.

За поврежденный автомобиль житель может получить 100 тысяч рублей, за дачный участок — 150, а за жилой дом — до 250 тысяч.

В конце марта после массированной атаки БПЛА на Энгельс, при которой травмы получили 10 человек, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пообещал выплатить пострадавшим от 30 до 150 тысяч рублей в зависимости от состояния здоровья.