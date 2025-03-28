Пострадавшим при атаке БПЛА в Энгельсе выплатят от 30 до 150 тысяч рублей

Власти Саратовской области определили суммы компенсаций, которые получат жители, пострадавшие при атаке беспилотников в Энгельсе 20 марта. Речь идет от выплатах от 30 до 50 тысяч рублей.

«Сумма будет рассчитываться с учетом степени тяжести нанесенного вреда здоровью: 30 тысяч рублей — легкий вред; 75 тысяч рублей — средней тяжести; 150 тысяч рублей — тяжкий вред», — уточнил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

В день массированного налета дронов на Энгельс оказались частично выбиты окна в больнице, в двух детских садах и школе. Позже Бусаргин уточнил, что повреждения получили порядка 30 частных и дачных домов в городе.

Травмы получили 10 человек. Кроме того, из-за возгорания на территории аэродрома в Энгельсе проводили эвакуацию жителей близлежащих СНТ.