Помощь с новым домом. Подмосковье эвакуировало из Курской области 681 ребенка за неделю

Более 900 человек эвакуировали из-под Курска в Подмосковье за неделю

Свыше 900 человек удалось эвакуировать в Подмосковье из Курской области за неделю. Среди них 681 ребенок — некоторым меньше года. Есть дети с не поддающимися лечению болезнями, имеющие паллиативный статус, а также сироты, школьники и студенты.

Чтобы вывезти детей и взрослых из-под Курска, Московская область отправила 15 современных автобусов по поручению губернатора Андрея Воробьева .

А в Егорьевске приняли 48 человек с ограниченными возможностями здоровья, которых разместили в социальном центре «Добрый дом».

Это пункты временного размещения, которые находятся в Клину, Пушкино, Подольске, Коломне, Ступине, Люберцах.

Жителям Курской области оказывают психологическую, медицинскую, юридическую и другие виды помощи. С ними работают врачи, в том числе педиатры.

В Подмосковье запустили горячую линию для пострадавших из Курской области и их родственников: 122 (6, далее 1). Если звонок не из Московской области, то +7 (800) 550-50-30.