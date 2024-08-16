Помощь с новым домом. Подмосковье эвакуировало из Курской области 681 ребенка за неделю

Более 900 человек эвакуировали из-под Курска в Подмосковье за неделю

Пункт временного размещения в пансионате «Сосновый бор», Ступино
Фото: Пункт временного размещения в пансионате «Сосновый бор», Ступино

Свыше 900 человек удалось эвакуировать в Подмосковье из Курской области за неделю. Среди них 681 ребенок — некоторым меньше года. Есть дети с не поддающимися лечению болезнями, имеющие паллиативный статус, а также сироты, школьники и студенты.

Чтобы вывезти детей и взрослых из-под Курска, Московская область отправила 15 современных автобусов по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Пункт временного размещения в пансионате «Сосновый бор», Ступино
Фото: Пункт временного размещения в пансионате «Сосновый бор», Ступино
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Пункт временного размещения в пансионате «Сосновый бор», Ступино
Фото: Пункт временного размещения в пансионате «Сосновый бор», Ступино
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Пункт временного размещения в пансионате «Сосновый бор», Ступино
Фото: Пункт временного размещения в пансионате «Сосновый бор», Ступино
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Делегацию сопровождали врачи, фельдшеры, автоинспекторы и сотрудники Министерства социального развития Подмосковья. Эвакуированных жителей встретили в загородных оздоровительных лагерях.

Это пункты временного размещения, которые находятся в Клину, Пушкино, Подольске, Коломне, Ступине, Люберцах.

А в Егорьевске приняли 48 человек с ограниченными возможностями здоровья, которых разместили в социальном центре «Добрый дом».

Пункт временного размещения в лагере «Мечта», Подольск
Фото: Пункт временного размещения в лагере «Мечта», Подольск
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Пункт временного размещения в лагере «Мечта», Подольск
Фото: Пункт временного размещения в лагере «Мечта», Подольск
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Жителям Курской области оказывают психологическую, медицинскую, юридическую и другие виды помощи. С ними работают врачи, в том числе педиатры.

В Подмосковье запустили горячую линию для пострадавших из Курской области и их родственников: 122 (6, далее 1). Если звонок не из Московской области, то +7 (800) 550-50-30.

Пункт временного размещения в пансионате «Сосновый бор», Ступино
Фото: Пункт временного размещения в пансионате «Сосновый бор», Ступино
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Пункт временного размещения в лагере «Мечта», Подольск
Фото: Пункт временного размещения в лагере «Мечта», Подольск
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Пункт временного размещения в лагере «Мечта», Подольск
Фото: Пункт временного размещения в лагере «Мечта», Подольск
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Операторы помогут сориентироваться в ситуации, расскажут, как получить единовременную выплату, найти близких. Специалисты уже приняли более 1,2 тысячи звонков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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