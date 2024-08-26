Более 400 работников шахты «Шахтерская-Глубокая» в ДНР добровольно ушли на СВО

Более 400 работников шахты «Шахтерская-Глубокая» в Донецкой Народной Республике ушли сражаться с украинскими националистами после начала специальной военной операции России. Об этом рассказал руководитель шахты Игорь Орлов в беседе с РИА «Новости» .

«У меня ушли 417 человек. Это (было) еще в 2022 году», — сказал он.

Орлов объяснил, что пока военные участвуют в спецоперации, в шахте сохраняются их рабочие места. Они также получают стаж.

Также руководитель заявил, что люди продолжают уходить в зону СВО. Ряд горняков в конце лета подписали контракт с Вооруженными силами России. На шахте очень гордятся подвигами своих сотрудников.

Ранее стало известно, что военные, заключившие контракт с Минобороны, единовременно получат 400 тысяч рублей, региональные выплаты, гарантии и льготы. Бойцам откроют доступ к льготной ипотеке, позволяющей получить жилье для всей семьи.