После заключения контракта с МО военные получат 400 тысяч рублей и выплату от региона

Минобороны: подписавшие контракт с ВС России бойцы получат льготы и гарантии

Россия оказывает всестороннюю поддержку своим защитникам. С 1 августа военные, заключившие контракт с Минобороны, единовременно получат от государства 400 тысяч рублей, а также региональные выплаты, льготы и гарантии.

Военные имеют доступ к льготной ипотеке, которая позволяет получить доступное жилье для всей семьи. Детям контрактников государство также предоставляет квоты на обучение в лучших вузах и места в детских садах.

Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что участники спецоперации являются элитой России. По его словам, именно военные должны выходить на ведущие позиции в гражданской сфере.

Подробно ознакомиться с перечнем льгот можно на сайте. Чтобы записаться в ряды добровольцев, следует обратиться по телефону: +7 (495) 990 77 77.

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