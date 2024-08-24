После заключения контракта с МО военные получат 400 тысяч рублей и выплату от региона

Россия оказывает всестороннюю поддержку своим защитникам. С 1 августа военные, заключившие контракт с Минобороны, единовременно получат от государства 400 тысяч рублей, а также региональные выплаты, льготы и гарантии.

Военные имеют доступ к льготной ипотеке, которая позволяет получить доступное жилье для всей семьи. Детям контрактников государство также предоставляет квоты на обучение в лучших вузах и места в детских садах.

Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что участники спецоперации являются элитой России. По его словам, именно военные должны выходить на ведущие позиции в гражданской сфере.

Подробно ознакомиться с перечнем льгот можно на сайте. Чтобы записаться в ряды добровольцев, следует обратиться по телефону: +7 (495) 990 77 77.