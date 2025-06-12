Более 40 украинских беспилотников уничтожили за три часа в ночь на 12 июня

Российские системы ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника в ночь на 12 июня над тремя регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 21:00 11 июня до 00:00 12 июня по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в оборонном ведомстве.

Подавляющее большинство дронов ВСУ сбили над территорией Белгородской области — 38 беспилотников. Еще четыре — над Брянской областью и два — над Крымским полуостровом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил об атаке дронов-камикадзе. Они атаковали село Брахлов Климовского района, ранены два мирных жителя.

«Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — отметил глава региона.

Накануне в поселке Марьино Курской области трое детей пострадали из-за атаки украинского дрона. Детей осмотрели медики, затем пострадавших госпитализировали.