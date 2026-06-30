Более 40 БПЛА уничтожили на пути к Москве

В первые часы 30 июня военные обезвредили 46 беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в «Максе» .

Попытки атаковать город начались после полуночи. Собянин сообщил около четырех часов утра об уничтожении первых шести БПЛА, затем еще двух. В течение двух часов стало известно еще о нескольких отраженных ударах.

«Шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — объявил градоначальник в 05:10.

Общее количество сбитых БПЛА увеличилось до 46 штук. О повреждениях не сообщалось.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов рассказал о внедрении единой системы противодействия дронам. В нее войдет множество элементов.