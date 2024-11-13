Более 350 пострадавших от агрессии Украины семей с детьми получили выплаты

Единовременную выплату в 100 тысяч рублей направили 376 семьям с детьми, которые пострадали из-за агрессии со стороны Украины. Об этом на Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье» в Новосибирске заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ее процитировало РИА «Новости» .

«По информации на 1 октября 2024 года, выплату уже получили 376 детей», — подчеркнула омбудсмен.

Она напомнила, что выплаты направили после указа президента Владимира Путина. Деньги предоставляются несовершеннолетним, которые получили увечья в результате украинской агрессии.

Львова-Белова добавила, что российские регионы получили более 500 миллионов рублей на детские и подростковые проекты, а также адресную помощь, открытие инфраструктуры, центров дневного пребывания и обучение специалистов. По ее словам, омбудсмены активно работают и не боятся просить о помощи и говорить о проблемах.

Ранее Львова-Белова посетила детский клинический центр в Красногорске. Медучреждение предоставляет возможность лечения и обследования детям из разных регионов.