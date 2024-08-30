Омбудсмен Львова-Белова посетила Детский клинический центр в Красногорске

Фото: Министерство социального развития Подмосковья

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила новый детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Он открылся совсем недавно, 21 августа.

В ходе визита она вместе с первым заместителем председателя правительства Подмосковья Людмилой Болатаевой, ознакомилась с возможностями и ресурсами нового медицинского учреждения, открытого на днях президентом России Владимиром Путиным.

Мария Львова-Белова отметила важность того, чтобы родители могли находиться рядом с детьми и поддерживать их в сложные моменты. Она подчеркнула, что для нее, как для федерального уполномоченного, особенно значимо, что центр предоставляет возможность лечения и обследования детям из разных уголков страны.

С начала года в ее адрес поступило около 700 обращений, большинство из которых связано с просьбами о телемедицинских консультациях или направлением детей в федеральные клиники к ведущим специалистам. Благодаря созданию такого медицинского учреждения планируется удовлетворить потребности в необходимых медицинских услугах.

В клиническом центре Мария Львова-Белова пообщалась с семьями, среди которых оказалась приемная семья, воспитывающая маленького Назария. Она вспомнила, как помогала Дому ребенка в Донецкой республике эвакуировать детей в Подмосковье, когда познакомилась с мальчиком.

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