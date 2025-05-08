Звания Героя России удостоены более 330 военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом написал министр обороны страны Андрей Белоусов в статье , вошедшей в сборник статей Совбеза России к 80-летию Великой Победы.

«На сегодняшний день более 400 тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин, рядовых и матросов награждены боевыми орденами и медалями, свыше 330 — удостоены звания Героя Российской Федерации», — добавил Белоусов.

Глава оборонного ведомства также отметил в публикации, что противники России и сегодня считают многонациональность ее слабостью. Только перед лицом смертельной угрозы она превращается в «побеждающую силу», консолидирует российское общество, государство и его армию.

По его словам, среди награжденных военных представители более 100 наций и народностей России.

Белоусов добавил, что победа российской армии над неонацизмом тоже войдет в историю.

Ранее в Подмосковье более 200 участникам СВО впервые вручили квалификационные знаки «За штурм».