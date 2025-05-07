Более 200 участникам СВО впервые вручили знаки «За штурм»

В Подмосковье более 200 участникам спецоперации впервые в истории вручили новые нагрудные квалификационные знаки «За штурм». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны России.

Этот квалификационный знак учрежден приказом министра обороны России Андрея Белоусова этой весной. Военным, участвующим в штурмовых и наступательных действиях в зоне СВО, его вручил представитель главного командования Сухопутных войск.

В оборонном ведомстве отметили, что большинство награжденных бойцов будут участвовать в параде 9 мая на Красной площади.

«Хочу выразить огромное спасибо всем своим боевым товарищам. Это не только моя награда — это награда каждого из нас», — заявил военнослужащий мотострелкового полка Дмитрий Образцов.

По его словам, для него участие в параде станет особенным событием, ведь его прадед Тимофей Струнин был танкистом в годы Великой Отечественной войны. В июне 1945 года он участвовал в историческом Параде Победы, а было ему тогда 35 лет, как сейчас его правнуку.

В Ленинском городском округе с 7 по 9 мая проведут около 30 мероприятий, посвященных 80-летию Победы.