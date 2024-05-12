Более 300 квартир пострадали в Белгородской области в ходе обстрела ВСУ | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 10:53 Более 300 квартир пострадали в Белгородской области в ходе обстрела ВСУ Гладков: в результате атак ВСУ 11 мая пострадали более 300 квартир РИА «Новости»

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В Белгородской области в результате массированного обстрела со стороны ВСУ накануне повреждения получили свыше 300 квартир в 85 многоквартирных домах. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вчерашний день, особенно вечер, выдался крайне тяжелым. После массированного обстрела у нас пострадали 29 человек, 17 находятся в больнице, среди них ребенок. В крайне тяжелом состоянии две женщины, врачи делают все возможное, чтобы спасти их жизни», — написал он.

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По словам Гладкова, обстрел повредил более 300 квартир в 85 многоквартирных домах, а также 14 коммерческих предприятий.

«Пострадали несколько объектов здравоохранения, а также социальных объектов. У спортивного комплекса „Сирень“ самые тяжелые последствия. Восстановление начнем максимально быстро, для этого есть средства, опыт и специалисты. Все быстро восстановим, надеюсь», — добавил губернатор.

В субботу Гладков сообщал, что в результате обстрела ВСУ погибла жительница Белгорода, она скончалась до приезда врачей.