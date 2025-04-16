Более 300 куличей испекли студенты Можайского техникума для бойцов СВО

В преддверии светлого праздника Пасхи Центр поддержки участников СВО и их семей, а также комитет семей воинов Отечества Можайского округа в третий раз провели благотворительную акцию для поддержки военнослужащих. Студенты Можайского техникума испекли более 300 куличей, которые стали символом заботы и благодарности.

Волонтеры Подмосковья и активисты «Молодой Гвардии» собрались вместе, чтобы украсить праздничные угощения. Каждый кулич был оформлен с любовью — традиционные узоры, яркие элементы декора и теплые пожелания передают частичку домашнего уюта тем, кто сейчас находится вдали от своих близких.

Эта акция стала не только возможностью поддержать наших защитников, но и напоминанием о том, что даже в сложные времена светлые традиции объединяют людей и дарят надежду.