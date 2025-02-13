Более 300 килограммов гумпомощи для бойцов СВО собрали в Ленинском округе

Акция «Доброе дело — нашим защитникам» прошла в Ленинском округе. Волонтеры собрали продукты, средства гигиены, теплую одежду и другие необходимые для военнослужащих вещи.

Мероприятие прошло на территории кинотеатра «Искра». В сборе поучаствовали представители администрации муниципалитета и депутаты, а также активная молодежь.

«Для нас очень важно, что представители депутатского корпуса приняли участие в этой акции, ведь специальная военная операция никого не оставляет равнодушными. Мы делаем общее дело, все стараются оказать максимальную поддержку и содействие тем людям, которые сейчас находятся за ленточкой. Хоть и наша помощь может показаться незначительной, она все же вносит важный вклад», — отметил начальник отдела по работе с молодежью администрации Ленинского городского округа Илья Сенчуров.

Помогали формировать и сортировать груз активисты местного движения «Волонтеры Подмосковья» и «Молодой гвардии». Далее посылку отправят на распределительный склад, откуда доставят в новые регионы.

Отметим, что проект «Доброе дело — нашим защитникам» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его реализуют во всем Подмосковье.