Более 30 колумбийцев присоединятся к подразделению ВСУ в феврале

Более 30 наемников из Колумбии в феврале присоединятся к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада». Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, конгресс Колумбии утвердил законопроект о присоединении к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года.

О присоединении колумбийцев к ВСУ сообщил перуанский вербовщик в прямой трансляции в соцсети. Он заявил, что чем больше группа наемников, тем быстрее осуществляется отправка ее на Украину. По данным РИА «Новости», предвыездной сбор колумбийских наемников был запланирован на 1 февраля.

К «Специальной латинской бригаде» также присоединится группа латинских боевиков. Вербовщик сообщил, что оформление документов уже идет.

Латиноамериканцев часто привлекают в ВСУ обещаниями высоких зарплат и комфортных условий. Однако на деле наемники становятся «пушечным мясом».