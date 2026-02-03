Более 30 колумбийцев присоединятся к подразделению ВСУ в феврале
Более 30 наемников из Колумбии в феврале присоединятся к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада». Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным агентства, конгресс Колумбии утвердил законопроект о присоединении к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года.
О присоединении колумбийцев к ВСУ сообщил перуанский вербовщик в прямой трансляции в соцсети. Он заявил, что чем больше группа наемников, тем быстрее осуществляется отправка ее на Украину. По данным РИА «Новости», предвыездной сбор колумбийских наемников был запланирован на 1 февраля.
К «Специальной латинской бригаде» также присоединится группа латинских боевиков. Вербовщик сообщил, что оформление документов уже идет.
Латиноамериканцев часто привлекают в ВСУ обещаниями высоких зарплат и комфортных условий. Однако на деле наемники становятся «пушечным мясом».