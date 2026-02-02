Более 30 дронов ВСУ уничтожили над Россией за ночь
Средства противовоздушной обороны уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего БПЛА самолетного типа перехватили над Белгородской областью — 22 аппарата.
«Четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края», — добавили в министерстве.
Два дрона ликвидировали в Ростовской области, по одному — в Брянской, Астраханской и Курской областях.
Ночью в Краснодарском крае обломки беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском. На место прибыли экстренные службы, обошлось без пострадавших, сообщили в региональном оперштабе.