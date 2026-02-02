Более 30 дронов ВСУ уничтожили над Россией за ночь

Средства противовоздушной обороны уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего БПЛА самолетного типа перехватили над Белгородской областью — 22 аппарата.

«Четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края», — добавили в министерстве.

Два дрона ликвидировали в Ростовской области, по одному — в Брянской, Астраханской и Курской областях.

Ночью в Краснодарском крае обломки беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском. На место прибыли экстренные службы, обошлось без пострадавших, сообщили в региональном оперштабе.