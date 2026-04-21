Более 30 дронов сбили над Курской областью за сутки

Хинштейн: за сутки над Курской областью сбили свыше 30 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 32 беспилотника над территорией Курской области за сутки. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«С 09:00 20 апреля до 07:00 21 апреля сбили 32 беспилотника различного типа. Враг четыре раза применил артиллерию по отселенным районам», — написал он.

Губернатор уточнил, что дроны 10 раз атаковали область с помощью взрывных устройств.

«В селе Калиновка на территории сельскохозяйственного предприятия один человек погиб, трое пострадали. Раненых доставили в Курскую областную больницу. В городе Рыльске повреждено остекление МКД», — заключил Хинштейн.

В ночь на 21 апреля украинские военные попытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, на месте падения обломков БПЛА работали сотрудники оперативных служб.