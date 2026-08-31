Более 30 БПЛА уничтожили в Ростовской области ночью 31 августа

Прошедшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожили более 30 БПЛА в шести районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Беспилотники ликвидировали в Шолоховском, Боковском, Миллеровском, Верхнедонском, Тарасовском и Чертковском районах.

«Последствия на земле. В Шолоховском районе в результате падения обломков БПЛА возникло два возгорания в лесу на площади 0,6 и 0,1 гектара», — написал Слюсарь.

Обошлось без пострадавших. Специалисты занимаются локализацией пожара, угрозы населенным пунктам нет.

Российские военные уничтожили 140 пунктов управления беспилотниками ВСУ за прошедшие сутки, сообщили в пресс-службе группировок войск «Восток», «Запад», «Север» и «Юг».