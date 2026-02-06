Более 30 акций помощи ветеранам СВО провели в прошлом году в Люберцах

В 2025 году в Люберцах провели 32 акции в рамках программы помощи участникам специальной военной операции. Цель — социальная адаптация и улучшение качества жизни ветеранов.

Работа велась по поручению главы муниципалитета Владимира Волкова. Особое внимание уделили созданию комфортной городской среды для реабилитации.

«Мы обустроили 12 парковочных мест по обращениям ветеранов, установили и реконструировали 11 пандусов. Также занизили бордюрный камень в семи точках, проложили два новых тротуара, организовали безопасный пешеходный переход», — рассказал Владимир Волков.

Администрация помогает решать жилищные вопросы и с трудоустройством. В прошлом году 12 участников СВО получили жилье по договорам коммерческого найма, а 25 человек нашли работу.

Для поддержки здоровья ветераны и их семьи могут бесплатно заниматься во Дворце спорта «Триумф» и в бассейне при МГАФК.

Всего в округе действует 77 мер поддержки для участников СВО и их семей. Обратиться за помощью можно в Управление по работе с ветеранами СВО по телефону 8 (498) 732-81-39.