Европейские страны попытались остановить распространение правдивой информации о ситуации на Украине, затыкая рты своим же соотечественникам. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, сообщил ТАСС .

«Европейские страны предпринимают отчаянные шаги для того, чтобы заткнуть рты всем, кто доносит правду о ситуации на Украине», — сказал дипломат.

Небензя добавил, что политики ЕС вводят ограничительные меры в отношении своих соотечественников, причем под надуманными предлогами, если их мнение не сходится с официальной позицией ЕС или ряда государств Запада.

Постпред России при ООН также назвал число мирных россиян, пострадавших от атак боевиков ВСУ с февраля 2022 года — как минимум 27,5 тысячи человек, сообщило РИА «Новости».

Ранее Небензя допустил принятие резолюции СБ ООН по Украине по итогам мирных переговоров.