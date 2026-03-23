«Заткнуть рты всем». Небензя — о попытках ЕС утаить информацию о ситуации на Украине
Европейские страны попытались остановить распространение правдивой информации о ситуации на Украине, затыкая рты своим же соотечественникам. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, сообщил ТАСС.
«Европейские страны предпринимают отчаянные шаги для того, чтобы заткнуть рты всем, кто доносит правду о ситуации на Украине», — сказал дипломат.
Небензя добавил, что политики ЕС вводят ограничительные меры в отношении своих соотечественников, причем под надуманными предлогами, если их мнение не сходится с официальной позицией ЕС или ряда государств Запада.
Постпред России при ООН также назвал число мирных россиян, пострадавших от атак боевиков ВСУ с февраля 2022 года — как минимум 27,5 тысячи человек, сообщило РИА «Новости».
Ранее Небензя допустил принятие резолюции СБ ООН по Украине по итогам мирных переговоров.