Более 260 человек нашли при освобождении Кореневского района в Курской области

В освобожденных населенных пунктах Кореневского района Курской области находились свыше 260 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«При освобождении ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек. По запросам родственников из них 118 находились в розыске», — написал он.

Смирнов добавил, что с начала августа поступило свыше 770 заявлений от граждан и организаций о потере связи с родными и близкими.

Полицейские также нашли 101 человека, которого ранее считали пропавшим без вести. В основном это возрастные люди, которые покинули дома, потеряли личные документы и сейчас находятся у родственников или в пунктах временного размещения.

«Поиски осложняет то, что покинувшие приграничные территории граждане в местные администрации о своем местонахождении оперативно не сообщают», — отметил губернатор.

Ранее 360.ru опроверг фейк, что Смирнов попросил Путина перебросить войска из Херсонской области под Курск.