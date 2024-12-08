Более 210 человек в Люберцах сдали кровь для участников СВО

Акция по сбору крови прошла в Люберцах. Биоматериал направят для помощи пациентам госпиталя Вишневского.

В мероприятии поучаствовали свыше 210 человек. Это уже шестая такая акция. Ее провели во Дворце спорта «Триумф».

Сначала кровь на анализ у волонтеров взяли специалисты Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий. Они проверили группу и уровень гемоглобина, измерили давление и собрали анамнез доноров.

Людей, не имевших противопоказаний, допустили до сдачи крови. Организаторы поблагодарили всех участников благотворительной акции.

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