Более 200 маскировочных сетей для бойцов СВО сплели волонтеры из Люберец

С начала проведения специальной военной операции активисты благотворительного фонда «Домашний очаг» изготовили более 200 маскировочных сетей для защитников, находящихся на передовой. Только в 2024 году добровольцы свыше 80 раз выезжали в зону специальной военной операции и приграничные районы, они также собрали более 35 тонн гуманитарных грузов.

По инициативе Марины Исаевой в микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино городского округа Люберцы в 2023 году основали клуб «Домашний очаг». Первыми в него вступили неравнодушные местные жители, которые хотели поддержать бойцов специальной военной операции. Они начали вязать теплые вещи, потом приступили к изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей.

«За два года работы фонда „Домашний очаг“ мастерицы серебряного возраста изготовили и отправили 206 маскировочных сетей, а также более 25 тысяч окопных свечей. Активисты фонда также регулярно организуют сборы и доставку гуманитарных грузов в зону спецоперации», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Руководитель муниципалитета добавил, что участники клуба привлекали школьников, которые помогали плести сети и делать окопные свечи. Помимо этого, ребята писали для бойцов письма и открытки с теплыми пожеланиями.