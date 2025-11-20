Более 16 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ в Курской области

После атаки по электроподстанциям в Курской области без электричества остались более 16 тысячи человек. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«В результате атаки без электричества остались более 16 тысяч человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключили к резервным источникам», — написал он.
По его словам, остальные последствия атаки уточняют. Скоро проведут инженерно-саперное обследование территорий. Ремонтники как можно скорее постараются починить оборудование. Хинштейн лично проконтролирует ситуацию.
За эту ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 65 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны ликвидировали над Воронежской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Брянской, Липецкой, Тамбовской областями и Крымом.
