Более 20 ветеранов СВО прошли обследование по новой медпрограмме в Королеве

С мая 2026 года в Королевской больнице реализуется программа медицинской поддержки участников специальной военной операции «Чистое легкое». Она направлена на всестороннюю проверку здоровья бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий.

Комплексное обследование уже прошел 21 ветеран. Один из них — боец Федор К., находившийся в зоне СВО с марта 2023 года по декабрь 2025 года. Он получил четыре ранения и контузию. Благодаря программе ветеран за один день прошел полное обследование: проверил сердце, слух и зрение, сдал анализы крови, сделал УЗИ брюшной полости и компьютерную томографию грудной клетки, а также получил консультацию торакального хирурга Умара Батиева.

Главное преимущество программы — оперативность. При выявлении отклонений врачи сразу назначают необходимое лечение. О возможности бесплатно проверить здоровье Федор узнал в королевском отделении Ассоциации ветеранов СВО.

«Для наших защитников такое комплексное обследование — это не просто медицинская услуга, а жизненная необходимость. Контузии, травмы легких от близких разрывов снарядов и высокая запыленность часто дают о себе знать лишь спустя месяцы после возвращения домой. Компьютерная томография позволяет нам увидеть начальные изменения в легочной ткани еще до того, как у человека появится кашель или одышка. Наша главная задача — выявить патологию на самой ранней стадии, чтобы ветеран мог вовремя получить помощь и сохранить высокое качество жизни», — отметила заведующая филиалом «Юбилейный» Королевской больницы Анна Чуканина.