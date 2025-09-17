Более 20 участников СВО прошли реабилитацию в медцентре в Мытищах за 2 года

Специалисты Центра восстановительной медицины больше двух лет помогают участникам и ветеранам специальной военной операции. Индивидуальная программа подбиралась для каждого пациента.

Центр восстановительной медицины создали для оказания медицинской и оздоровительной деятельности, специализируясь на лечении, диагностике, профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы и сопутствующих недугов.

Специалисты Центра применяли для достижения результатов синергию методов естественной терапии, таких как кинезитерапия, физиотерапия, механотерапия, массаж, термотерапия и подиатрия. Все эти методы объединили понятием физическая реабилитация.

Получить реабилитацию участники спецоперации смогут обратившись в мытищинское отделение Ассоциации ветеранов по номеру телефона: +7 901 744-93-92.