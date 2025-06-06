Более 20 тысяч окопных свечей отправили из Люберец в зону СВО

Волонтеры в Люберцах регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Недавно они изготовили более 20 тысяч окопных свечей.

С активистами благотворительного фонда «Домашний очаг» и командой волонтеров «Братские сердца» встретился глава муниципалитета Владимир Волков.

«Более 20 тысяч окопных свечей и 206 маскировочных сетей изготовили активисты благотворительного фонда „Домашний очаг“. Также только в прошлом году добровольцы совершили свыше 80 поездок в зону СВО и приграничные районы, собрали и доставили более 35 тонн гуманитарного груза», — сообщил Владимир Волков.

Волонтеры «Братского сердца» отремонтировали и отправили на фронт около 50 машин. Они находят только те модели, которые необходимы на фронте. На восстановленных автомобилях доставили порядка 20 тонн гуманитарной помощи.

Глава округа Владимир Волков поблагодарил волонтеров за поддержку бойцов СВО и отметил, что жители Люберец ждут их дома.