За неделю от ударов со стороны Вооруженных сил Украины погибли 22 россиянина. Об том ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 153 мирных жителя: ранен 131 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли 22 человека», — рассказал он.

Больше всего пострадавших пришлось на Белгородскую, Херсонскую и Запорожскую области. ВСУ атаковали эти регионы дронами, ракетами и артиллерией.

Большинство пострадавших мирных жителей попали под удары БПЛА. Некоторые получили ранения из-за подрыва на украинских боеприпасах.

В ночь на 2 марта ВСУ ударили по Новороссийску, повреждения получили 102 дома. Обломки БПЛА также упали в пригороде Краснодара.