Более 20 мирных россиян погибли из-за атак ВСУ за неделю
В результате атак Вооруженных сил Украины за неделю погибли 24 мирных россиянина. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в докладе, который оказался в распоряжении РИА «Новости».
«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 198 мирных жителей», — добавил он.
Ранения получили 174 человека, включая девять детей. Жертвами стали 24 россиянина, в том числе двое несовершеннолетних.
За неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам в России 3318 тысячи боеприпасов.
Утром 28 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пострадавшем жителе Севского района. ВСУ атаковали дронами-камикадзе поселок Косицы, БПЛА целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю.