Более 2 тысяч масксетей для бойцов СВО сплели волонтеры в Чехове

На сегодняшний день в округе существует около 10 волонтерских объединений, которые помогают бойцам специальной военной операции на передовой, в госпиталях, а также жителям приграничных территорий. Среди них организация «Сети. Чехов. Полиграф», которая ведет активную деятельность по плетению сетей и пошиву постельного и нательного белья.

Волонтерское объединение «Сети. Чехов. Полиграф» является точкой плетения «Маскировки для СВОих Москва и Московская область». Организация расположена в здании полиграфического комбината. Организовали сообщество неравнодушные жители Чехова в марте 2023 года.

На постоянной основе в объединении трудятся 35 волонтеров. Среди них молодежь и представители «Активного долголетия». Многие приходят после работы. Одна из участниц группы разработала схему плетения сетей «Скрипка», которой сейчас активно пользуются во многих волонтерских сообществах нашей страны.